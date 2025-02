Lecce, tettoia liberty: “Intervenga Mattarella”

Un’ispezione ministeriale e la catalogazione dei singoli pezzi che non è mai stata fatta. La tettoia liberty – inaugurata nel 1898 e che per 80 anni ha fatto bella mostra di sé su una delle facciate del castello Carlo V – continua ad accumulare ruggine sotto una tettoia improvvisata all’interno del parco Coni di via Giammatteo. L’avvocato Ivan Zeppola, con il supporto competente dell’archeologo Luigi Tondo, già direttore della Soprintendenza, ha già da tempo presentato un esposto in procura e fatto, in tempi più recenti, opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. E così ha deciso di presentare 166 pagine di esposto al presidente della repubblica Sergio Mattarella con il quale ricostruisce la storia di un bene smontato per restituire pienezza di visione e prospettiva al castello e su cui è stata posta la tutela del vincolo solo dopo il suo smontaggio. Peraltro, ricorda Tondo, furono spesi 200 milioni di lire per il suo restauro. E non si capisce bene perché restaurarlo se poi lo si doveva lasciare al prevedibile degradamento delle intemperie

