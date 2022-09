LECCE – A Lecce è saltata questa mattina la prova di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche perché le domande contenute nel plico inviato dal Consorzio interuniversitario Cineca erano quelle destinate alla selezione per la laurea magistrale. L’errore è emerso al momento dell’apertura della busta tra l’incredulità della stessa commissione esaminatrice e dei 296 candidati, per 75 posti, provenienti anche dalle province di Brindisi e Taranto, e che loro malgrado hanno dovuto fare dietro front e tornare a casa, in attesa che sul sito dell’Università venga pubblicata la nuova data del test di ammissione.