Lecce, tentata estorsione a coppia senza fissa dimora: arrestato pregiudicato

La guardia di finanza di Lecce ha arrestato un pluripregiudicato di 50 anni con l’accusa di estorsione. I militari hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce, Giulia Proto. Secondo le indagini, l’uomo in più occasioni avrebbe tentato di estorcere denaro ad una coppia di quarantenni salentini senza fissa dimora per consentirgli di sostare, a bordo della propria autovettura, risultata poi rubata, in un’area della periferia cittadina. Davanti ad un rifiuto, l’indagato, una volta, li avrebbe minacciati con una pistola puntata alla testa, in un’altra dando alle fiamme la prima auto nella quale dormivano e infine colpendo la donna con un pugno al volto, costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere.

