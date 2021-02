Lecce | Tentano di rubare monopattino e bici: arrestati 2 giovani

Nella serata di ieri, intorno alle 20:00 gli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante, su segnalazione della sala operativa si recavano in questa via Dei Verardi angolo via Brancaccio, nei pressi di Piazza Sant’Oronzo, dove due giovani erano intenti a forzare il lucchetto col quale erano assicurati un monopattino elettrico e una bicicletta mountain-bike.

La scena che si palesava dalle telecamere, all’operatore radio presente in Questura ed in contatto con gli agenti, vedeva, uno dei due uomini, in bici, a controllare un accesso alla via dove, un secondo uomo tentava di forzare il lucchetto che assicurava i due mezzi ad un palo. All’altro ingresso della via un terzo complice fungeva da palo. Quest’ultimo all’arrivo delle volanti si dileguava facendo perdere le sue tracce gli altri due venivano bloccati.



I due fermati, già conosciuti dalle forze dell’ordine venivano identificati per H.G. 19enne e P.S. 22enne entrambi di nazionalità albanese.

In virtù di quanto descritto i due venivano tratti in arresto per tentato furto aggravato in flagranza di reato e condotti rispettivamente il primo presso la locale casa circondariale, in quanto senza fissa dimora, ed il secondo agli arresti domiciliari.