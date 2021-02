Lecce| Tenta rapina armato dì forbice presso pizzeria Rosetta e scappa con incasso. Arrestato

Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno arrestato B.L., 41enne leccese, pregiudicato, per rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

Dalla ricostruzione dei fatti, l’arrestato, si era introdotto a passo svelto nella pizzeria “DA ROSETTA”, in via Leuca, quando mancava ancora qualche minuto alla chiusura giornaliera, e, minacciando il titolare con un paio di forbici, ha letteralmente strappato dalle mani della vittima l’incasso della serata per poi darsi alla fugaa piedi verso porta San Biagio.

Il titolare, tutt’altro che indifferente a tale sopruso, ha reagito ponendosi all’inseguimento dell’uomo, il quale, accortosi della spinosa presenza, irritato e minaccioso, lo sollecitava, urlando, a desistere altrimenti sarebbero stati guai seri.

La vittima, per niente intimorita dall’uomo, ha continuato ad inseguirlo, senza mai perderlo di vista, anche nei tentativi (falliti) di nascondersi dietro le auto in sosta o nella cabina telefonica dove si è sfilato il giubbotto. Lungo il percorso, da via Leuca, per via Sicilia, via G.C. Palma ed infine in via Cataldi, ha incontrato un cliente per strada chiedendogli di avvisare il 113 fornendo precise descrizioni dell’uomo e dei fatti. Immediatamente la Sala Operativa della Questura ha fatto convergere sul posto tre pattuglie della sezione volanti che hanno individuato subito il malfattore, il quale, alla vista della Polizia ha lanciato alcune banconote stropicciate verso il rapinato.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di rinvenire giubbotto, forbici, guanti, sciarpa e cappellino nero, utilizzati nella rapina, completamente e chiaramente videoripresa dal sistema di videosorveglianza interno della pizzeria.

Il rapinatore è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di lecce a disposizione della Autorità Giudiziaria competente.