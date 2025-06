Lecce, Tenta di entrare in casa con dentro moglie e figli: arrestato 40enne

Un pomeriggio di paura si è consumato ieri a Lecce, quando un uomo di 40 anni è stato sorpreso a forzare la porta di un’abitazione con all’interno una famiglia – marito, moglie e tre figli piccoli – che si è barricata in casa in attesa dell’arrivo della Polizia.

L’allarme è scattato intorno alle 14:00, quando il capofamiglia, allertato da rumori sospetti nel cortile, ha notato la presenza di un estraneo intento a forzare l’ingresso. Dopo aver messo in salvo la famiglia in una stanza, è rimasto in contatto con il 113 fino all’intervento delle volanti della Questura.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga scavalcando un muro di cinta, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Ha opposto una violenta resistenza, cercando di liberarsi con spintoni, calci e gomitate. All’interno dell’auto di servizio ha più volte colpito il finestrino con la testa nel tentativo di sfondarlo.

Una volta condotto in Questura, ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo e autolesionista, al punto da rendere necessario l’intervento del 118. Dopo gli accertamenti al pronto soccorso è stato dimesso e arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non si sarebbe fermato nemmeno davanti alle urla dei bambini presenti in casa. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola.

Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Maria Teresa Carrozzo