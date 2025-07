Lecce, tensione alla SGM: “Turni pesanti, dimissioni tra i neoassunti”

I sindacati chiedono l’intervento diretto della sindaca Adriana Poli Bortone: “A rischio la qualità del servizio”

Turni insostenibili, turnazioni spezzate, spazi di ristoro inadeguati, un crescente disagio lavorativo e le prime dimissioni tra i neoassunti: è questo il quadro delineato dalle organizzazioni sindacali in merito alla condizione dei 135 dipendenti della SGM, la società partecipata che gestisce trasporto urbano, sosta tariffata, rimozione e manutenzione semaforica nel capoluogo salentino.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri hanno inviato una nuova lettera alla sindaca Adriana Poli Bortone chiedendole di assumere un ruolo diretto nella vertenza: “Il Comune è socio unico della società e non può più restare spettatore. Serve un intervento politico e gestionale urgente”.

I sindacati avevano già incontrato l’amministrazione il 24 giugno scorso. In quell’occasione, Palazzo Carafa aveva chiesto di formalizzare una piattaforma di proposte, promettendo un aggiornamento del tavolo in tempi rapidi. Tuttavia, dopo l’invio delle richieste il 1° luglio, la risposta è arrivata solo in data 10 luglio, con la convocazione di un incontro per il 21 luglio alla presenza della sola azienda. “Non ci sottrarremo al confronto – dichiarano i rappresentanti sindacali -, ma l’esperienza ci insegna che le riunioni in sede aziendale non hanno finora prodotto risultati”.

I sindacati denunciano un clima interno sempre più teso, con condizioni di lavoro logoranti che espongono i lavoratori a stress lavoro-correlato e burnout. “Mancano pause adeguate, non esistono spazi di ristoro, la distribuzione dei carichi è squilibrata. I turni spezzati degli autisti e degli operatori della sosta non sono più sostenibili. Le dimissioni di alcuni neoassunti sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato”, si legge nella nota inviata alla sindaca.

Nel documento, i sindacati pongono al centro la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, l’adeguamento dell’organico, la revisione dei turni e la valutazione dei carichi di lavoro. “La dirigenza sembra ormai scollegata dalle reali condizioni in cui operano i dipendenti e tende a minimizzare criticità ormai evidenti”.

Le sigle sindacali annunciano che, in assenza di risposte concrete, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per tutelare i lavoratori e garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e sicuro, oggi a rischio proprio a causa delle condizioni interne alla partecipata.

