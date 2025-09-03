Lecce, tavolo in Prefettura contro le aggressioni a medici e infermieri

Il prefetto Natalino Manno ha riunito Prefettura, ASL, Forze dell’Ordine, Ordini professionali e Terzo Settore per rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alle aggressioni contro il personale sanitario e parasanitario. L’appello è a denunciare subito ogni episodio, anche verbale, per tutelare non solo operatori e pazienti ma l’intera qualità del sistema di cura.

Maria Teresa Carrozzo