Lecce, tavolo in Prefettura contro le aggressioni a medici e infermieri

Il prefetto Natalino Manno ha riunito Prefettura, ASL, Forze dell’Ordine, Ordini professionali e Terzo Settore per rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alle aggressioni contro il personale sanitario e parasanitario. L’appello è a denunciare subito ogni episodio, anche verbale, per tutelare non solo operatori e pazienti ma l’intera qualità del sistema di cura.
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
