Lecce, tanti spunti positivi dopo il pareggio con il Bologna

Alzi la mano chi avrebbe pensato che il Bologna sarebbe tornato in Emilia felice di aver conquistato un punto al Via del Mare. I lanciatissimi rossoblù di Vincenzo Italiano non sono andati oltre il pari a Lecce, al termine di un match in cui ai punti i salentini avrebbero di sicuro meritato qualcosa in più rispetto allo 0-0, specie nel primo tempo, dopo aver sprecato almeno tre nitide palle gol. Le note positive, per i giallorossi di Giampaolo, restano comunque tante: dal principio di continuità di risultati, al punticino che mette la zona retrocessione a -4, passando per le tre squadre che separano il Lecce dal Parma 18°, fino al ritrovato clean sheet. Il Bologna domenica non ha fatto granché per rendersi pericoloso dalle parti di Falcone, quasi spettatore non pagante, rispetto a gare in cui si è dimostrato straordinario protagonista. Poche volte i salentini sono riusciti a tenere la saracinesca bassa nel corso di questo campionato: sotto la gestione Giampaolo è successo lo scorso 5 gennaio contro il Genoa, in occasione di un altro 0-0, ma prima di allora solo a Venezia, alla prima dopo l’esonero di Gotti. Quello di domenica con il Monza ultimo in graduatoria sarà uno scontro diretto da non fallire, prima di incrociare cinque avversari complicati contro i quali si partirà sfavoriti. Una gara alla quale Baschirotto e compagni inizieranno a pensare solo da domani. Come di consueto, il tecnico nativo di Bellinzona ha infatti assegnato un giorno di riposo dopo la sessione di scarico tenutasi lunedì. Per la prima volta, Giampaolo avrà l’occasione di lavorare per l’intera settimana con l’organico al completo: l’obiettivo è far tornare a disposizione sia Banda che Gaspar, dopo aver già recuperato Rafia e Berisha. Intanto i sostenitori giallorossi preparano l’esodo all’U-Power Stadium: previsti 2500 tifosi leccesi in Brianza.

