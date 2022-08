Lecce- “Unico centrodestra è Forza Italia. Diffidate dalle imitazioni”. Questo l’appello lanciato dal presidente Antonio Tajani durante la conferenza stampa convocata a Lecce per presentare i candidati alla Camera ed al Senato. Una conferenza attesa anche per la presentazione dei programmi: attenzione sarà riservata all’alta velocità, alla pressione sociale, al lavoro ed alla provocazione di Boccia di queste ore, il quale accusa Berlusconi di utilizzare i voti del Sud per politiche contro il Sud, Tajani risponde con un sorriso.