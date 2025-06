Lecce, tagli del secco e nuovi polmoni verdi

Una riqualificazione generale e la creazione di nuove aree a verde. L’Amministrazione che guida Palazzo di città ha presentato i progetti che dovranno però essere approvati dalla Giunta Poli Bortone prima di provare ad accedere ai finanziamenti europei. Un lavoro a quattro mani tra gli assessorati all’Ambiente e all’Urbanistica per il taglio e l’espianto di tutti quegli alberi ormai secchi, malati e irrecuperabili, come quelle vicine a Porta Napoli e all’interno della villa comunale dove ci sono situazioni di pericolo. Ancora da valutare pure l’espianto di alcune specie nel cimitero dopo la caduta di pini e cipressi. Inoltre verrà presentato il progetto per la creazione di nuovi polmoni verdi in aree dove persistono terreni incolti e invasi da erbacce. In particolare nella parte retrostante il cimitero e tra viale Roma e via Bari dove ci sono due scuole

