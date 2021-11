Lecce, svolta Sanitàservice: 267 nuove assunzioni e servizi rinnovati

Novità nel mondo della sanità leccese. Entro la fine del mese di dicembre SanitàService farà proprio una serie di servizi che porteranno a 260 nuovi contratti e stabilizzazioni In particolare si concretizza la collaborazione con Stp che attraverso l’ordine di 69 mezzi di trasporto necessari ad effettuare i trasporti sanitari, di cui 55 auto per normodotati e 14 con pedana da utilizzare per le persone con difficoltà motoria, permetteranno lo sviluppo del servizio presentato qualche settimana addietro.

C’è, poi, l’altro fronte. Per quanto riguarda il servizio 118 attualmente gestito dalle associazioni di volontariato sono state concluse le procedure per l’acquisto di 15 ambulanze e 8 automediche Lo sviluppo di questo servizio prevede l’assunzione di 165 operatori attraverso una procedura di internalizzazione: 70 attualmente dipendenti delle associazioni di volontariato e 95 volontari.