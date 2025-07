Lecce, svelata la divisa per la trasferta

L’U.S. Lecce ha svelato oggi la maglia per la trasferta che verrà utilizzata in questa Stagione. Il calciatore Danilo Veiga ha preso parte alla presentazione della divisa da gioco bianca, con richiami giallorossi e dettagli in blu. La maglia sarà in vendita a partire da domani, martedì 15 luglio, presso l’Official Store.

