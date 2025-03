Lecce, successo per la prima edizione del Salento Safety Congress

Grande partecipazione e apprezzamenti condivisi per la prima edizione del Salento Safety Congress, che ha visto la presenza di circa 400 partecipanti venerdì 14 marzo presso Torre del Parco a Lecce. L’evento, promosso da Ma Consulting and Services srls con il supporto di numerosi partner pubblici e privati, ha offerto una giornata ricca di talk, corsi di formazione, consulenze e momenti di confronto dedicati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Un esordio oltre le aspettative”, ha dichiarato il coordinatore Andrea Maio, annunciando già la seconda edizione per l’8 maggio 2026 e anticipando l’idea di una formula itinerante per portare il tema della sicurezza in tutta la regione. L’obiettivo è consolidare l’evento come un appuntamento fisso per esperti e operatori del settore.

Talk e approfondimenti della mattinata

La sessione plenaria è stata aperta dall’intervento di Filomena D’Antini, Consigliera nazionale di parità, che ha sottolineato l’importanza della parità di genere nel mondo del lavoro e della certificazione di genere nelle aziende. A seguire, i contributi di Giuseppe Gigante e Lorenzo Cipriani (Inail Puglia), che hanno evidenziato il ruolo della comunicazione nella prevenzione, e di numerosi esperti tra cui Lorenzo Fantini (giuslavorista ed ex consulente del Ministero del Lavoro), Nico Larocca (gestione DPI), Rita Somma (cultura della sicurezza) e Matteo Massironi (psicologo esperto in sicurezza comportamentale).

Un momento di grande impatto è stato il talk del divulgatore Francesco Sgaramella, che ha coinvolto il pubblico parlando di marketing e sicurezza, mentre Daniele Manni, vincitore del Global Teacher Award 2020, ha offerto una visione innovativa della formazione e della creatività imprenditoriale.

Alla sessione hanno partecipato anche il comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce Roberta Lala, l’assessore alla Sicurezza urbana Giancarlo Capoccia, il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì e il parlamentare Saverio Congedo.

Pomeriggio tra formazione e consulenze specialistiche

Nel pomeriggio si sono svolti due corsi di alta formazione, dedicati alla figura del preposto per la sicurezza sul lavoro e alla gestione dei DPI per i lavori in quota, oltre a otto tavoli di consulenza su tematiche chiave come la sicurezza comportamentale, la responsabilità penale degli RSPP e la gestione dei near miss.

Di grande rilievo il Club dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinato da Salvatore Strino (Bridgestone), che ha favorito il confronto tra i professionisti del settore, e il seminario di Francesco Saverio Ciani (Veryfire), dedicato a un approccio scientifico e integrato alla sicurezza antincendio.

L’evento si è concluso con la soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti, confermando il Salento Safety Congress come un’iniziativa di valore per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author