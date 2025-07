Lecce, su Baschirotto c’è il pressing della Cremonese: la situazione

La Cremonese vuole Federico Baschirotto. Come riportato dalla giornalista di Sky Sport Valentina Mariani, avanza la trattativa per il classe 1996 che arriverebbe a Cremona con un’operazione sui 3 milioni di euro. Si va verso la chiusura. Nell’ultima stagione il difensore ha totalizzato 2 reti in 40 presenze con la maglia del Lecce.

