Lecce: Strefezza, ‘Roma? Rispetto all’andata siamo maturati’

“La vittoria di Cremona è importante non solo per la classifica, ma anche perché ha riportato un po’ di serenità dopo le due sconfitte consecutive. Quando vinci, riesci a preparare con più tranquillità la sfida successiva”. Così Gabriel Strefezza, attaccante brasiliano del Lecce, nell’incontro di metà settimana con la stampa. Il Lecce torna al Via del Mare per un altro esame, quello con la Roma: “Rispetto al match dell’andata siano maturati. Stiamo disputando un ottimo campionato, vuol dire che siamo sulla strada giusta. La Roma è una squadra molto forte sulle palle inattive. In futuro dove mi vedo? Mi piacerebbe giocare in Premier League, ma per ora non ci penso, il Lecce resta la mia priorità”.

