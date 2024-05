Lecce, strappa cellulare dalle mani: gambiano arrestato per rapina

Nella mattinata di venerdì 24 maggio, intorno alle 10:35, la Polizia è intervenuta in viale Oronzo Quarta, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi, dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE. Un cittadino extracomunitario era stato visto fuggire a piedi dopo aver rubato un telefono cellulare strappandolo dalle mani di un uomo.

Il segnalatore ha riferito che il presunto rapinatore era inseguito da una Guardia Giurata dell’Istituto di Vigilanza “Alma Roma”, fuori servizio, che è riuscita a bloccare il fuggitivo in viale Oronzo Quarta. La Polizia, giunta immediatamente sul posto, ha assistito la Guardia Giurata, che stava trattenendo un 25enne gambiano, responsabile del furto ai danni di un anziano.

La Guardia Giurata ha raccontato agli agenti che il giovane, durante la fuga, aveva gettato a terra alcuni telefoni cellulari, danneggiandoli irreparabilmente. Tra questi, c’era il telefono rubato poco prima alla vittima, un uomo nato nel 1956, che lo ha riconosciuto immediatamente come il proprio.

Il cittadino gambiano, privo di documenti e senza fornire le sue generalità, è stato portato in Questura per l’identificazione, risultando già noto alle autorità. La vittima, recatasi in Questura, ha formalizzato la denuncia prima di riavere il proprio telefono.

Al termine degli accertamenti, il gambiano è stato arrestato per rapina aggravata e trasferito nel carcere di Lecce.

