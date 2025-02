Lecce, storico hotel pronto a nuova vita

Lecce – Il turismo a Lecce continua a rappresentare uno dei maggiori motori economici territoriali e, soprattutto, continua a crescere in termini di qualità. Non a caso si susseguono le strutture ricettive di alto livello che stanno nascendo o che vedono nuova vita. L’ultimo è stato appena definito al termine di una lunga ed estenuante trattativa, che ha sancito la vendita del “Cristal: 4 stelle da rinnovare, 64 camere e 128 posti letto, lo storico hotel sarà ristrutturato e riaperto al pubblico entro 12 mesi come ci racconta l’architetto Antonio Quarta che ha seguito la trattativa. Un intervento che prevede inizialmente la realizzazione di un primo lotto funzionale con la data di fine lavori fissata entro metà 2026 per un spesa iniziale di circa 5 milioni di euro.

