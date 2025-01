Lecce, stima e orgoglio unanime per Raffaele Fitto

Lecce – Un salentino alla Vicepresidenza della Commissione Europea è senza dubbio, come ribadito in coro da tutte le componenti del tessuto sociale, economico e politico del territorio, motivo di grande orgoglio. Auguri di buon lavoro e congratulazione anche dal mondo dell’istruzione e dalla sanità che auspicano un impegno sempre maggiore verso due settori strategici per il Salento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author