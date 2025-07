Lecce, Sticchi Damiani sui possibili disagi degli abbonati: “Giocheremo sempre al Via del Mare”

È stata una prima settimana di tenue allenamento per il Lecce di Eusebio Di Francesco, una primissima fase di riscaldamento, rispetto al lavoro che i giallorossi svolgeranno in ritiro a partire da lunedì. I salentini saranno infatti a Bressanone dal 21 luglio al 4 agosto: due settimane di full immersion in Trentino prima di fare ritorno in Puglia per entrare davvero nel vivo della stagione 25/26. Quella di lunedì sarà una giornata importante anche per i tifosi, e non solo perché legata alla partenza del gruppo squadra. Dalle ore 10.00 partirà la campagna abbonamenti della stagione 2025/2026, con la consueta prelazione dedicata ai vecchi abbonati, fino all’8 agosto, e la vendita libera che avrà inizio dall’11 al 27 dello stesso mese, con nel mezzo due giorni di pausa tecnica. Il sogno sarebbe superare il record dello scorso campionato, con oltre 21.500 sottoscrizioni. La ristrutturazione del Via del Mare potrebbe però fungere da intralcio, ed è il motivo per il quale il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha pensato di diffondere un videomessaggio utile per spiegare con la consueta trasparenza gli eventuali disagi a cui gli abbonati potrebbero andare incontro.

Un messaggio che non ha avuto certo lo scopo di disincentivare l’entusiasmo della piazza, ma senz’altro utile per fare chiarezza sulle comprensibili titubanze di una tifoseria che passati questi disagi, potranno però vantare uno stadio ristrutturato in toto entro la prossima estate.

