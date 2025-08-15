Lecce, Sticchi Damiani su Krstovic: “Vuole bene a piazza e società”

“In undici contro undici abbiamo fatto bene, facendo vedere degli spunti interessanti”. Ha parlato così, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ai microfoni di Antenna Sud nell’immediato post-partita vinta dai salentini contro la Juve Stabia nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Sulla partita: “Abbiamo dovuto fare i conti con un’espulsione ancora una volta nel primo tempo. E ad agosto, con trenta gradi, è una crudeltà. Non è stato facile per la squadra soffrire in questo modo, soprattutto in questo periodo. Però, sono contento per il due a zero che ha scritto la sceneggiatura perfetta”.

Su Krstovic: “Nessuno mette in dubbio che abbia dato tanto per questa maglia. Si tratta di uno dei principali artefici della salvezza della scorsa stagione. Il fatto che ci tenga alla maglia e alla società non toglie il fatto che abbia ambizioni di far sempre meglio nella sua carriera. Poi, vedremo cosa succederà fino alla fine del mercato. Krstovic è un ragazzo intelligente che sa leggere bene le situazioni che il mercato proporrà da qui alla fine”.

Sulla preparazione: “Abbiamo fatto importanti carichi di lavoro in queste settimane, non ricordavo una preparazione così intensa da tanto, soprattutto per una squadra come la nostra che è sempre più strutturata fisicamente”.

