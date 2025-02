Lecce, Sticchi Damiani: “Rigore inesistente, manca anche un rosso all’Udinese”

Al termine del match perso per 1-0 contro l’Udinese, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in conferenza stampa, commentando com amarezza l’esito del match, focalizzandosi sul rigore concesso generosamente dal direttore di gara: “È stata una partita equilibrata, in cui un episodio sposta tantissimo. Dispiace perché facciamo una fatica enorme a capire regole e protocolli. C’è l’arbitro che dal campo vede bene e fa segno di andare avanti, poi il VAR lo induce all’errore. Mi dispiace per Bonacina che è stato mandato al massacro, ma non può essere richiamato un arbitro giovane per un episodio inesistente. Lovric ha cercato un gomito sul quale sbattere. Lo stesso protocollo è valso a fasi alterne, vista la giornata con interpretazioni ridicole credevo che anche quella di Coulibaly potesse rientrare in questa definizione. Molto più serio il secondo giallo non dato a Payero. Mi dispiace che al Var c’era lo stesso arbitro che lo scorso anno fischiò il pestone sul gol di Piccoli. Non so se arriveranno a fine anno le scuse come accaduto lo scorso anno. Ci ritroviamo ogni volta a dover capire decisioni di difficile comprensione. Siamo molto attenti sui messaggi che vengono dati. Oggi mi è dispiaciuto veramente per l’arbitro, mi sono preso la briga di fargli rivedere gli ultimi due fotogrammi che possono essere fraintendibili. Queste sono barzellette, il Var esperto non può richiamare un arbitro giovane che aveva preso la giusta decisione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author