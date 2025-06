Lecce, Sticchi Damiani: “Pienamente soddisfatto dell’area tecnica. Giampaolo? Ci incontreremo”

In casa Lecce è stato il giorno dei bilanci di fine campionato. La stagione dei giallorossi è terminata con la terza salvezza consecutiva, raggiunta al photofinish con il successo dell’ulima giornata in casa della Lazio. Come di consueto, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha indetto una conferenza stampa per fare il punto su quanto fatto in occasione dell’ultima annata sportiva.

LA DEDICA ALL’INDIMENTICABILE GRAZIANO

Da alcuni mesi avevo deciso di non parlare per concentrarmi su una stagione che si è dimostrata faticosissima. Ho messo tutto me stesso per il raggiungimento del risultato, ho vissuto la quotidianità della squadra negli ultimi mesi ed ho preferito dedicarmi a loro. Prima ancora di parlare di sport vorrei dedicare questa salvezza storica a Graziano, un risultato mai raggiunto in 117 anni di storia del Lecce. Nell’ultima parte del campionato ci ha giudato da lassù, abbiamo sempre percepito la sua presenza. Quella perdita ha stravolto la nostra stagione e le nostre vite, perché perdere un compagno di viaggio durante un ritiro ha delle implicazioni umane non immaginabili. A quel ritiro ho partecipato personalmente, volevo lanciare il messaggio di un ritiro non punitivo. In quella circostanza è scattata una molla, ci siamo detti delle cose mai pronunciate prima, ed in quei giorni percepivo la voglia di ripartire dei ragazzi. Neanche il tempo di svilupparlo questo pensiero, che quella mattina ci è caduto il mondo addosso. La scomparsa di Graziano ha unito tutta Italia, e non solo. Intorno alla sua figura si è sviluppato un tema di umanità, distante dalle tradizionali questioni prettamente economiche che ben conosciamo nel mondo del calcio. Per far emergere certi valori abbiamo dovuto sgomitare in quei giorni. Quel tragico episodio ha comunque compattato un ambiente disunito, dandoci il giusto coraggio per raggiungere un’impresa epica. L’Unione Sportiva Lecce è in perenne contatto con la famiglia di Graziano, che per noi era un’istituzione. Non abbiamo intenzione di lasciarli da soli. Mi piace pensare che la partita con la Lazio l’abbiamo vinta anche grazie a lui. Prima di entrare in campo alcuni nostri calciatori erano più motivati che mai, hanno tirato fuori un coraggio che non credevano di avere. Tutta Italia ci dava per retrocessi. Quell’evento è troppo grosso per essere superato, ci sarà sempre un prima e un dopo Graziano. Stiamo pensando di renderlo immortale dedicandogli un qualcosa di importante, anche se ancora non sappiamo cosa.

IL BILANCIO DI FINE STAGIONE

È stata una stagione che ci ha visto affrontare tante difficoltà, che sommate in una sola annata è difficile vivere. Il risultato resterà negli annali del club. La prima brutta notizia è stata quella di Gonzalez, che non ha superato le visite mediche estive. Pochi giorni fa si è sottoposto ad una nuova visita e purtoppo la situazione non è cambiata. Gonzalez non avrà dunque l’idoneità definitiva. Va comunque fatto un plauso al nostro staff, che in un certo qual modo ha salvato la vita al ragazzo. Siamo in costante contatto con lui, sta studiando in Spagna. Gli mando un forte abbraccio, diventerà un grande manager. Poi siamo stati costretti a cambiare allenatore, cosa mai facile. La scelta è ricaduta su Giampaolo, per il quale voglio spendere due parole. Il calcio con lui è stato spietato, ma lui ha svolto un grande lavoro, anche complice uno staff ricco di eccellenti professionisti. Quando la squadra ha avuto una notevole flessione, con sei sconfitte consecutive, io la prestazione l’ho comunque sempre apprezzata. Non abbiamo mai sfigurato, salvo che con il Como. Dopo aver apprezzato Giampaolo come allenatore, l’ho scoperto anche come uomo. Intelligente, sensibile, corretto, mai una parola fuori posto. Ne ho apprezzato molto l’onestà intellettuale, sono strafelice che questa salvezza sia arrivata con e per lui. Gli è stato restituito il riconoscimento che il mondo del calcio gli doveva. La sua carriera non poteva finire senza un capitolo del genere. Non abbiamo ancora parlato con lui di futuro. Ciò che è certo, è che non sprecheremo quanto di bello fatto assieme. Andando avanti nella lista degli episodi spiacevoli di questa stagione, ricordo anche quanto accaduto con Pelmard alla cena di Natale. Un qualcosa che ha messo tanto in imbarazzo il club.

IL FUTURO DI GIAMPAOLO

Il primo interlocutore di Corvino sarà Giampaolo. Si vedranno e parleranno di futuro. Io per il mister non posso far altro che spendere belle parole, ma non voglio condizionare Pantaleo. Di sicuro sceglierà il meglio per il Lecce.

IL CRITICATO MERCATO DI GENNAIO

Il mercato di gennaio ha generato tante critiche. La percezione dall’interno è stata alimentata dalla cessione di Dorgu. Una cessione che ci dà tanto lustro. Un prodotto della nostra Primavera che viene vendiuto per 35 milioni, in cinque anni, al Manchester United. Io devo comunque delle scuse ai tifosi. Avevamo promesso, in buona fede, che il giocatore non sarebbe andato via. È stata la prima volta, ma eravamo davvero convinti di rinviare a giugno ogni discorso. Mai avremmo immaginato un interessamento tale da parte di un Manchester United che ci ha specificatamente detto “Ora o mai più”. Il calciatore, dal proprio canto, ha spinto per andare via subito, comprensibilmente. Nei prossimi giorni parlerà in maniera più accurata Corvino del mercato di gennaio, ma io non sono stato affatto scontento delle operazioni chiuse in inverno. I primi soldi di Dorgu sono arrivati il 30 marzo, quindi abbiamo acquistato a titolo definitivo diversi calciatori, senza aver incassato un euro da quell’uscita. Il Lecce sul mercato si è mosso in maniera logica. Smentisco in maniera categorica la diceria secondo la quale il club non avrebbe voluto fare il massimo per completare la rosa a gennaio.

LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

Corvino e Trinchera in cinque anni hanno centrato una finale playoff, una promozione e tre salvezze. Senza dimenticare il consolidamento economico del club. Il bilancio è stratosferico e straordinario, che non si può discutere o mettere in dubbio. Probabilmente è stato fraiteso qualcosa in termini di comunicazione. La famosa parola “asticella” è stata mal interpretata. Noi avevamo intenzione di migliorare l’organico, ma sempre con l’obiettivo salvezza, al netto di una Serie A molto più livellata verso l’alto. Io sono soddisfatto del lavoro dell’area tecnica, ma dobbiamo migliorare sulla comunicazione. Prediligo toni sobri, perché il dibattito divisivo non ci ha aiutato nell’ultimo periodo. I tifosi comunque ci hanno dato una grossa mano, i 4000 presenti a Roma hanno rappresentato l’ennesima dimostrazione. A tal proposito ringrazio chi si è dato da fare affinché venisse aperta quella trasferta.

LO SCARSO CONTRIBUTO AL GOL

L’attacco ha contribuito fin troppo, ciò che è mancato è stato il contributo di centrocampisti e attaccanti. Ma questa squadra per molti mesi non è stata decifrata. È stata decifrata tardi, nel ritiro di Coccaglio per intenderci. Ecco perché sono prudente e cauto nella valutazione.

SUL PROSSIMO CAMPIONATO

La cartina geografica del prossimo campionato di Serie A è emblematico. Fare calcio al sud è davvero complicato, ne approfitto per fare i complimenti al Napoli per la vittoria dello Scudetto. Di anno in anno ci sono sempre meno squadre che lottano per la salvezza. Anche quest’anno avremo il 50% di possibilità di retrocedere. La prossima sarà una stagione di assoluta difficoltà. Quest’anno abbiamo vinto tutti gli scontri diretti, ma non abbiamo mai affrontato squadre stanche perché impegnate pochi giorni prima in Europa. È un dato questo che vede sfortunati protagonisti solo noi, e la Lega può migliorare questo aspetto. Vogliamo migliorare su tutti i fronti, ma guai a dimenticare che la nostra missione è la salvezza. Chi vuole il Lecce in Europa non si abboni, non venga allo stadio. Siamo tutti motivatissimi: io, Corvino e i soci.

SUGLI ERRORI ARBITRALI

Quest’anno ci siamo salvati nonostante un’infinità di ingiustizie. Gli errori arbitrali subiti sono un unicum. Contro Fiorentina, Roma, Venezia, Juventus e Lazio, tanto per sintetizzarne alcuni. Il Lecce non può essere più forti di questi episodi. A noi mancano tanti punti a causa di episodi arbitrali, che non devono passare in secondo piano dopo la salvezza. Io in ogni sede ho provato a divendere il club. Il tema della classe arbitrale è grande ed è grave, dovrà essere oggetto di particolare attenzione in futuro. Dopo la partita con la Lazio, il maleducatissimo Fabbri era nervoso, chiederò infatti che non ci venga pù mandato. Ha scritto un referto falso, sono andato a salutarlo, ma mi ha trattato malissimo. Un signore che in una serata di festa ha infierito con un referto inaccettabile.

I LAVORI ALLO STADIO

Inizieranno a breve i lavori strutturali. Abbiamo chiesto alla Lega di giocare la prima partita fuori casa, anche perché coinciderà con Sant’Oronzo. A marzo lo stadio subirà per un mese degli interventi molto invasivi, ed in quel mese vorremmo giocare due gare esterne consecutive, con nel mezzo la sosta delle Nazionali, così da non dover giocare altrove. Il sogno di vedere lo stadio pronto nel giro di un anno è realtà. Per il centro sportivo si procede spediti, sarà a disposizione della squadra già al rientro dal ritiro estivo. Dal primo luglio apriremo anche il nostro store ufficiale.

LE MULTE SUBITE IN STAGIONE

Siamo tra le società più multate, ed è un peccato. C’è da dire che quest’anno la nostra tifoseria, come quella del Foggia, ha subito un lutto importante. Ne approfitto per ricordare Samuele, che è stato letteralmente adottato dalla nostra tifoseria ed è purtroppo scomparso nell’ospedale di Lecce. Avrebbero meritato un minuto di silenzio.

SULLA ROSA DELLA PROSSIMA STAGIONE

I giocatori migliori vorrei tenerli, senza alcuna forzatura. Se poi un’altra società poi offre più soldi ad un giocatore che vuole andar via, trattenerlo diventa difficile. Trattenere chi ha fatto bene, e che vanta un mercato normale, è diverso. Dopo Dorgu non prometto nulla e mi avventuro in percentuali, ma vorremmo trattenere i big.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author