Lecce, Sticchi Damiani: “Non siamo disposti ad indebitarci, vi spiego il nostro mercato”

Consueta conferenza stampa di inizio stagione e di fine calciomercato per il Lecce. Il primo a prendere parola è stato il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, seguito dal presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani. Presente anche il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera.

SAVERIO STICCHI DAMIANI

“Voglio toccare un unico grande tema, ossia la crescita del club, esponendola con approccio critico, così che possiate capire i numeri e le dinamiche del campionato di Serie A. Una tifoseria che si abbona in oltre 22.000 apprezza l’approccio leale a trasparente del club. Come ha detto bene Pantaleo, stiamo crescendo di anno in anno sotto il punto di vista degli investimenti sportivi. Qui nessuno vuole distogliere il tema calcistico da quello strutturale, sia chiaro. Un dato interessante, legato alle ultime tre salvezze, è legato ai costi. Nel 2022/2023 avevamo 58 milioni di costi, con 5 milioni di quota ammortamenti. L’anno dopo sono saliti a 71 milioni di euro, con 10 milioni e mezzo di ammortamenti. Nella stagione successiva si è saliti a 87 milioni di euro con ammortamenti ancora più alti. Grazie ad una gestione tecnica brillante, non solo abbiamo risanato i conti della precedente retrocessione nel periodo Covid, ma abbiamo anche costruito, facendo sensibilmente aumentare i costi, grazie alle operazioni di plusvalenza degli ultimi anni. Senza quelle plusvalenze, un club con le proprie forze riesce a fare circa 55 milioni, grazie al sostegno del territorio tra sponsor, tifosi e diritti tv. Nel primo anno abbiamo fatto 0-0, ma negli anni a seguire abbiamo raccolto i frutti del lavoro dell’area tecnica. In questo mercato potevamo prendere lo svincolato che entusiasma la piazza, facendo i furbi, ma noi facciamo scelte e investimenti impopolari. Abbiamo speso 12 milioni, senza certezze. Preferiamo agire in questa maniera, che attingere dal solito prestito o dai soliti svincolati. Il nome fa contento il tifiso, ma la politica del club è diversa. Quest’anno abbiamo tre esuberi, per noi è un’anomalia, anche se sono fisiologici altrove. Ciononostante siamo riusciti a lavorare come avevamo intenzione di fare sul mercato. Chi ha chiesto di essere ceduto è stato accontentato. Questo è fare calcio, avere un club solido e strutturato. Mi dispiace, ma non siamo disposti ad indebitarci, è una nostra scelta. Oggi sul mercato siamo liberi di muoverci, ed anche questo è sinonimo di crescita dal club. Ovviamente questo metodo non è sinonimo di risultato sportivo, ma nulla può garantirti la salvezza. Ogni operazione è rischiosa. C’è chi ogni anno spende il doppio o il triplo di noi e retrocede, a differenza nostra. Le neopromosse di quest’anno hanno fatto ciò che abbiamo fatto noi al nostro primo anno di Serie A, ossia investire senza fare particolari cessioni. Quelle che si sono invece consolidate, non hanno fatto nei numeri un mercato troppo differente dal nostro. Anche loro, tramite plusvalenze, hanno provato a recuperare le perdite strutturali.

IL NUOVO CENTRO SPORTIVO, UN FIORE ALL’OCCHIELLO

Il centro sportivo è pronto ad accogliere nei prossimi giorni la squadra, lo stiamo ultimando ed è bellissimo. I lavori allo stadio stanno procedendo, forse un po’ troppo lentamente, ma siamo in marcatura stretta su chi di dovere in tal senso. Il club si sta anche digitalizzando, con la nascita del nuovo sito e l’inaugurazione di un nuovo e-commerce. Io continuo ad avere motivazioni fortissime, sento che è un momento storico incredibile per il club, che sta vivendo una fase di crescita eccezionale mai vista. Non trattiamola come normalità. Non fermiamoci alla prima sconfitta o al primo nome che non piace.

