Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, intervistato all’interno di Passione Giallorossa ha parlato delle prospettive del futuro del club.

L’intervista realizzata dal nostro Matteo Bottazzo è uno speciale della trasmissione, in onda ogni venerdì su Antenna Sud 85, in cui sono stati affrontati diversi argomenti dall’addio di Liverani, passando per l’arrivo di Corvino fino ad arrivare alle prospettive per il futuro.