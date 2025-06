Lecce, Sticchi Damiani contro Fabbri: ‘Ha scritto un referto falso”

Il presidente: “Un arbitro maleducatissimo, chiederò non ci venga più assegnato”

“Quest’anno ci siamo salvati nonostante un’infinità di ingiustizie. Gli errori arbitrali subiti sono un unicum. Contro Fiorentina, Roma, Venezia, Juventus e Lazio, tanto per sintetizzarne alcuni. Il Lecce non può essere più forti di questi episodi. A noi mancano tanti punti a causa di episodi arbitrali, che non devono passare in secondo piano dopo la salvezza. Io in ogni sede ho provato a difendere il club. Il tema della classe arbitrale è grande ed è grave, dovrà essere oggetto di particolare attenzione in futuro. Dopo la partita con la Lazio, il maleducatissimo Fabbri era nervoso, chiederò infatti che non ci venga più mandato. Ha scritto un referto falso, sono andato a salutarlo, ma mi ha trattato malissimo. Un signore che in una serata di festa ha infierito con un referto inaccettabile”. Così Saverio Sticchi Damiani nel corso della conferenza stampa per commentare la stagione appena conclusa.

