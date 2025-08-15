15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Saverio Sticchi Damiani, foto: antennasud.com

Lecce, Sticchi Damiani: “Buoni spunti. Kristovic? È intelligente”

Roberto Chito 15 Agosto 2025
centered image

“In undici contro undici abbiamo fatto bene, facendo vedere degli spunti interessanti”. Ha parlato così, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ai microfoni di Antenna Sud nell’immediato post-partita vinta dai salentini contro la Juve Stabia nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Sulla partita: “Abbiamo dovuto fare i conti con un’espulsione ancora una volta nel primo tempo. E ad agosto, con trenta gradi, è una crudeltà. Non è stato facile per la squadra soffrire in questo modo, soprattutto in questo periodo. Però, sono contento per il due a zero che ha scritto la sceneggiatura perfetta”.

Su Krstovic: “Nessuno mette in dubbio che abbia dato tanto per questa maglia. Si tratta di uno dei principali artefici della salvezza della scorsa stagione. Il fatto che ci tenga alla maglia e alla società non toglie il fatto che abbia ambizioni di far sempre meglio nella sua carriera. Poi, vedremo cosa succederà fino alla fine del mercato. Krstovic è un ragazzo intelligente che sa leggere bene le situazioni che il mercato proporrà da qui alla fine”.

Sulla preparazione: “Abbiamo fatto importanti carichi di lavoro in queste settimane, non ricordavo una preparazione così intensa da tanto, soprattutto per una squadra come la nostra che è sempre più strutturata fisicamente”.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, le parole di Gabriel e Kouassi: “È stato un bel debutto, ma possiamo migliorare”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Juve Stabia, Abate: “Sensazioni positive, nonostante il risultato”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, Di Francesco: “Ho apprezzato spirito di sacrificio e abnegazione”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce-Juve Stabia 2-0: Krstovic e Kaba per il primo sorriso stagionale

15 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Krstovic vince il ballottaggio con Camarda

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Foggia e Taranto su Claudio Cellamare

15 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Lecce, le parole di Gabriel e Kouassi: “È stato un bel debutto, ma possiamo migliorare”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

15 Agosto 2025 Redazione

Colobraro: terzo giorno di interventi per domare le fiamme

15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Vicoli Corti compie 20 anni: dal 19 al 24 agosto lo storico festival a Massafra

15 Agosto 2025 Redazione