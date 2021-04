Lecce | Sticchi: “Ci adeguiamo alle situazioni. Intanto recuperiamo Mancosu”

Il presidente Saverio Sticchi Damiani si adegua a quelle che sono le scelte della lega e accetta lo slittamento del campionato. Intanto punta al recupero degli infortunati.

LA DECISIONE – “Venerdì è stato fatto un consiglio di Lega, nel corso del quale io stesso avevo proposto la soluzione di giocare le tre gare contro Vicenza, Cittadella e Monza, parlando del Lecce; e dopo fermarsi per permettere al Pescara di recuperare le gare, solo successivamente riprendere con le ultime due turni di campionato. Questo ci avrebbe permesso di andare avanti. Nella giornata di ieri la Federazione ha comunicato che avrebbe voluto la disputa in contemporanea le quattro gare, questo permetterà di far recuperare solo una gara del Pescara e quella che riguarda sia Pordenone-Pisa che Chievo-Empoli. Per questo motivo si è scelto di cambiare ulteriormente, il consiglio ha scelto di accettare la proposta giunta dalla FIGC. Durante il consiglio ho mantenuto la nostra posizione, poi in assemblea mi sono adeguato e ho poi votato a favore e la mozione è passata con 16 voti favorevoli e 4 astenuti”.

EVENTUALI NUOVE SOSPENSIONI – “La proposta da me proposta era sicuramente più prudenziale rispetto a nuovi casi e questa tutelava i club per quanto riguarda l’organizzazione, il suo difetto era quello della mancata contemporanetà. Oggi se succede qualcosa nelle ultime quattro gare io non so come si potranno recuperare delle partite, la speranza è che la buona sorte assista questo torneo di Serie B, un eventuale nuovo stop, potrebbe complicare il proseguo della stagione”.

SUPER LEGA – “E’ prematuro parlare. Non mi piace il metodo, perché i partecipanti si sono autoproclamati meritevoli di partecipare, già questo mi convince poco. Io non so che impatto potrebbe avere sulla Serie A. Devo dire la verità che abbiamo tante cose a cui pensare, che mi incuriosice, ma abbiamo il pensiero dedicato alla fine della stagione”.

CALENDARIO – “Noi eravamo pronti a giocare ed eravamo già in ritiro, l’abbiamo presa con filosofia e ancora una volta ci adeguiamo. Oggi il mister ha riprogrammato tutto in vista di queste due settimane, la speranza è che il campionato si concluda il 10 maggio, ora ci sono due blocchi di 4 partite, di cui il primo di campionato e il secondo di eventuali play off. Intanto recuperiamo Listkowski e Mancosu”.

PROMOZIONE – “Veniamo da un percorso straordinario, solitamente dopo una striscia così ti permette di staccarti, in questo torneo però c’è un inseguitore attaccato ancora a noi. In queste ultime quattro gare serve qualcosa di eccezionale che non è facile. Servirà ancora fare di più, la squadra è sempre in ritiro e a riposo per cercare di ottenere delle prestazioni decisive e importanti”.