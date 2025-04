Lecce, stadio: al via i lavori di copertura per un restyling da Serie A

Il restyling dello stadio Via del Mare di Lecce entra nel vivo con i lavori di copertura dell’impianto, un intervento necessario che, insieme agli adeguamenti strutturali previsti, renderà lo stadio all’altezza di una squadra e di una città di Serie A.

La soluzione progettuale scelta permette di coniugare gli obiettivi di riqualificazione con la necessità di tempi di realizzazione contenuti, consentendo inoltre l’utilizzo dello stadio anche durante i lavori. Una condizione che ha influenzato le scelte tecniche, senza però compromettere la qualità architettonica del progetto.

Determinante per la realizzazione dell’opera è stato il lavoro sinergico tra i vari enti coinvolti: Governo, Commissario Straordinario, Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce, oltre al contributo dell’US Lecce. Un impegno che trova le sue radici nella precedente amministrazione e che oggi permette di concretizzare un progetto che, fino a poco tempo fa, sembrava irrealizzabile.

La nuova veste dello stadio non solo garantirà maggiore sicurezza e comfort per i tifosi, ma aprirà anche la strada alla candidatura di Lecce per ospitare eventi di portata nazionale e internazionale, non solo sportivi.

I consiglieri comunali dei gruppi Coscienza Civica, Avanti Lecce, Noi per Lecce e Sveglia Lecce accolgono con favore l’avvio dei lavori e invitano a sostenere il progetto con entusiasmo: “Aspettiamo di vedere l’opera completata per poterla giudicare pienamente, ma nel frattempo tifiamo affinché venga ultimata nei tempi previsti.”

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts