Poteva terminare in tragedia, per fortuna tutto però si è risolto solo con un grande spavento per un operatore sanitario che durante le operazioni di manovra all’interno del parcheggio dell’Oncologico del Vito Fazzi di Lecce si è cappottato all’interno del locale caldaie dopo un volo di 5 metri. Sul posto immediatamente polizia, vigili del fuoco e ovviamente i mezzi di soccorso.