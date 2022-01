Lecce, spaccio in lido-ristorante: sospesa la licenza

LECCE – La Questura di Lecce ha notificato un decreto di sospensione della licenza per 30 giorni al titolare del lido ‘Star Beach’, il 45enne Marco Stella, che lo scorso 19 gennaio era stato arrestato (ora è ai domiciliari) poiché sia nell’attività commerciale sia in un bungalow vicino allo stabilimento erano stati trovati 1,3 chili di marijuana e poco più di un chilo di hashish. Erano stati inoltre trovati materiale per il confezionamento delle dosi, 1.330 euro ritenuti provento dell’attività illecita, un pistola a salve calibro 8 e una scatola con 50 cartucce. Alla luce di quanto emerso dalle attività investigative, il lido ‘Star Beach’, che funziona tutto l’anno come ristorante, sarebbe diventato luogo di spaccio. Da qui la decisione di sospendere la licenza.