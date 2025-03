Lecce, sosta delle Nazionali finita: quattro rientri e tre assenti per Giampaolo

Anche l’ultima sosta delle Nazionali è stata consegnata agli archivi. Marco Giampaolo ha recuperato per primo Helgason, che tra le fila dell’Islanda ha giocato solo una delle due partite in programma, ossia quella di domenica pomeriggio contro il Kosovo. Mercoledì pomeriggio sono rientrati in tre: Berisha, Ramadani e Coulibaly. Tra i due mediani albanesi, il classe 2003 è di sicuro il più “fresco” avendo assistito ad entrambi i match della propria Nazionale dalla panchina. 90′ contro l’Inghilterra invece per l’ex Aberdeen, venerdì scorso. Una sola gara giocata, ma solo per 80′ invece per il centrocampista maliano, tornato a sua volta regolarmente a disposizione di Giampaolo. Assenti, nella seduta di mercoledì 26 marzo dunque in tre: Burnete, Gaspar e Krstovic. Ossia i tre giallorossi maggiormente impiegati in questa sosta. 180′ sia per il centravanti montenegrino che per il difensore angolano. Due presenze da titolare nella selezione Under 20 invece per il giovane attaccante romeno, in campo per 139 minuti complessivi in Elite League. I tre torneranno ad allenarsi in gruppo non prima di giovedì: per loro, un solo allenamento prima della rifinitura che precederà la sfida alla Roma, in programma per sabato sera al Via del Mare. Dirigerà l’incontro Mangianiello (arbitro di Lecce-Lazio dello corso 21 dicembre) con Di Paolo e Ghersini al VAR.

