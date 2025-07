Lecce, sondati tre attaccanti per il dopo Krstovic: Carlos, Geubbels e Stulic

È stato un fine settimana di allenamenti per il Lecce, con mister Eusebio Di Francesco che dopo il primo giorno di lavoro in sede, tra visite mediche e sgambata pomeridiana, ha proseguito domenica con una doppia seduta all’Acaya, questa volta con un Nikola Krstovic in più. Il centravanti montenegrino, assente in permesso sabato per motivi familiari, è rientrato regolarmente in Salento, in attesa di conoscere qualcosa in più sul suo futuro. L’attaccante classe 2000 attende la Roma, che intanto pare però abbia altre priorità, ed il Lecce nel frattempo contempla le alternative.

Non solo Kevin Carlos per quella maglia numero 9, ma anche Willem Geubbels del San Gallo e Nikola Stulic dello Charleroi. Il primo, francese ex Monaco e Nantes, è reduce da una stagione nella quale ha segnato 17 gol tra campionato e coppe nella massima divisione Svizzera. Compirà 24anni ad agosto, ed è un classe 2001, proprio come Stulic, che invece il proprio compleanno lo festeggerà a settembre. La punta di nazionalità serba si è invece ben disimpegnato nella Serie A belga, mettendo a segno a sua volta 17 reti in tre competizioni. Due profili simili per struttura, ma dalle caratteristiche tecniche differenti: a Corvino l’onere di scegliere, ma solo quando e se verrà formalizzata la cessione di Krstovic.

