Lecce solido a Monza: punto di personalità nella corsa salvezza

Il Lecce torna da Monza con un prezioso 0-0 che conferma la crescita della squadra di Giampaolo. I giallorossi hanno giocato con personalità, costruendo diverse occasioni pericolose, ma si sono trovati di fronte un Turati in serata di grazia, decisivo almeno in cinque interventi.

Dopo un primo tempo equilibrato, con i salentini più intraprendenti e una traversa colpita da Helgason in avvio, il Lecce ha continuato a spingere anche nella ripresa. Pierotti, Krstovic e Helgason hanno sfiorato il gol, ma il portiere brianzolo ha respinto ogni tentativo. Il Monza, invece, si è reso pericoloso con Caprari e D’Ambrosio, senza però impensierire seriamente Falcone.

Un punto che permette al Lecce di muovere la classifica e mantenere vivo l’obiettivo salvezza.

LA CRONACA

90’+4’ Finita.

90’+4’ Ramadani dal limite, altissimo.

90’ Quattro minuti di recupero.

90’ SOSTITUZIONE MONZA: fuori Urbanski, dentro Martins.

89’ SOSTITUZIONE LECCE: due cambi per Giampaolo, che manda in campo N’Dri e Rebic per Pierotti e un ottimo Helgason.

85’ LECCE: Turati respinge in angolo un sinistro di Pierotti.

81’ LECCE: ripartenza fulminea dei giallorossi, Krstovic dalla distanza, deviazione in angolo.

79’ SOSTITUZIONE MONZA: Nesta manda in campo Keita Balde e Brorsson per Ganvoula e D’Ambrosio.

76’ SOSTITUZIONE LECCE: finisce la partita di Guilbert, comincia quella di Veiga.

75’ LECCE: Tete Morente serve Helgason, che in corsa spara in porta sporcando i guantoni di Turati.

73’ LECCE: ammonito 🟨 Ramadani per gioco falloso.

72’ MONZA: D’Ambrosio, servito da Carboni, si gira in area all’altezza del dischetto mancando clamorosamente la porta. Ma è tutto fermo per la posizione irregolare dello stesso D’Ambrosio.

71’ MONZA: destro a giro di Caprari dal limite, Falcone vola a deviare in angolo.

69’ SOSTITUZIONE LECCE: Ramadani per Pierret.

65’ SOSTITUZIONE MONZA: due cambi per Nesta: Caprari e Zeroli per Mota e Ciurria.

62’ MONZA: ci prova anche Kyriakopoulos dalla distanza, troppo centrale per impensierire Falcone che blocca a terra.

52’ MONZA: sinistro di Carboni dalla lunga distanza, largo.

46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Finisce senza reti la prima frazione: dominio del Lecce, che ha sfiorato il vantaggio in un paio di occasioni. Nel finale è venuto fuori il Monza, che nonostante un possesso maggiore non ha mai impensierito veramente Falcone.

45’ Concesso un minuto di recupero.

41’ MONZA: Mota serve in profondità Ganvoula, che una volta in area dribbla un avversario tentando un pallonetto per sorprendere Falcone, ma è fuori misura.

38’ MONZA: brianzoli pericolosi per la prima volta dalle parti di Falcone: sul cross dalla destra di Kyriakopoulos, la palla arriva dalla parte opposta a Pedro Pereira che spara alto.

37’ LECCE: ammonito 🟨 Pierotti per gioco falloso.

35’ MONZA: ammonito 🟨 Pedro Pereira per simulazione dopo uno scontro in area di rigore con Gallo.

34’ LECCE: punizione di Gallo dalla sinistra in area, Krstovic colpisce di testa, ma è impreciso.

33’ MONZA: ammonito 🟨 Izzo per gioco falloso. Duro colpo sul volto di Tete Morente.

31’ LECCE: giallorossi padroni del campo. Splendida apertura di Helgason per Krstovic, che appena dentro l’arra spara al volo di destro trovando l’ottima opposizione di Turati.

25’ LECCE: sul cross di Gallo dalla sinistra, Pierotti sovrasta di testa Carboni ma non trova la porta,

23’ LECCE: ci prova Tete Morente da posizione defilata, largo di poco.

12’ LECCE: punizione di Helgason dai 30 metri circa, posizione centrale, non inquadra la porta di Turati.

2’ LECCE: giallorossi subito pericolosi. Helgason calcia dalla lunga distanza centrando in pieno la traversa.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

MONZA-LECCE 0-0

MONZA 3421: Turati 7; Carboni 6, Izzo 6, D’Ambrosio 6 (79’ Brorsson); Pereira 5,5, Urbanski 6 (90’ Martins sv), Bianco 5,5, Kyriakopoulos 6; Mota 5,5 (65’ Caprari 6), Ciurria 5,5 (65’ Zeroli 5,5); Ganvoula 5,5 (79’ Keita Balde sv). Panchina: Pizzignacco, Mazza, Castrovilli, Forson, Palacios, Petagna, Colombo, Vignato. All. Nesta 6.

LECCE 433: Falcone 6; Jean 6,5, Guilbert 6 (76’ Veiga 6), Baschirotto 6,5; Gallo 6,5; Helgason 6,5 (89’ Rebic sv), Pierret 6 (69’ Ramadani 5,5), Coulibaly 6; Pierotti 6 (89’ N’Dri sv), Krstovic 6, Tete Morente 6. Panchina: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Berisha, Rafia, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All. Giampaolo 7.

ARBITRO: Collu 6 (Cagliari). Assistenti: Lo Cicero e Ricci; IV: Arena; VAR: Aureliano, AVAR: Di Vuolo.

AMMONITI: Izzo, Pedro Pereira (M); Pierotti, Ramadani (L).

NOTE: recuperi 1’/. angoli 3-7

