Lecce, sit-in di protesta COBAS davanti la sede della Regione

Lecce – Non si ferma la protesta di COBAS che da oltre un anno ormai cerca di far valere i diritti del personale delle cooperative che svolgono i servizi di ISPE Lecce. Questa mattina, infatti, la sigla sindacale assieme a una rappresentanza di lavoratori si è trovata davanti la sede della Regione Puglia in via Aldo Moro a Lecce per chiedere lavoro stabile e internalizzazione dei servizi.

