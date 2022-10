LECCE – Bollette sempre più care, rincari sulla spesa, affitti e mutui da pagare, per le famiglie vivere costa sempre di più e di conseguenza cresce il numero delle persone che si rivolgono ad associazioni e sindacati per chiedere aiuto, per questo i sindacati degli inquilini di lecce, Sicet, Sunia e Uniat intervengono proponendo alcune soluzione in primis con dei bonus da applicare in bolletta utilizzando il criterio dell’Isee, ma aumentando la soglia fino a 20mila euro in modo da far rientrare molti nuclei familiari, bisogna poi individuare le risorse necessarie per ridurre sensibilmente l’impatto dei costi energetici e fondi territoriali a carattere regionale, nazionale e comunale.