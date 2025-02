Lecce si veste a festa: al via il Carnevale con eventi per tutte le età

Sfilate in maschera, veglioni, danze in piazza, chiacchiere, stelle filanti e coriandoli: il Carnevale a Lecce è pronto a esplodere in un turbinio di colori e allegria. Da domani partirà una serie di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori, trasformando la città in un palcoscenico di festa. Il programma, curato dall’amministrazione comunale, è stato presentato questa mattina a Palazzo Carafa dagli assessori Maria Gabriella Margiotta (Attività produttive e Politiche giovanili) e Andrea Guido (Welfare), alla presenza di alcuni protagonisti delle iniziative.

Un Carnevale per tutti

“Si tratta di una serie di eventi pensati per allietare la cittadinanza e, in particolare, i bambini in questo speciale periodo dell’anno” – ha sottolineato il sindaco Adriana Poli Bortone – “ma l’obiettivo è anche quello di gettare le basi affinché il Carnevale di Lecce diventi un appuntamento fisso, capace di attrarre turisti e visitatori”.

Il calendario delle manifestazioni è stato strutturato tenendo conto delle proposte giunte all’amministrazione comunale, con un programma variegato che spazia dalle sfilate storiche ai balli swing, dai cortei mascherati agli spettacoli musicali.

Il programma degli eventi

• Sabato 22 febbraio – La festa si apre al Grand Hotel Tiziano con una serata dedicata agli over 65. Dalle 17.30 alle 22, musica, balli, pentolaccia, intrattenimento teatrale e buffet renderanno speciale il pomeriggio per i partecipanti.

• Domenica 23 febbraio – Due appuntamenti imperdibili:

• Dalle 11.30 alle 13.30, davanti a Porta San Biagio, protagonisti saranno i bambini con “Li sciochi te na fiata”. Un red carpet per sfilare in maschera, accompagnato da musica, balli, coriandoli e stelle filanti, curato dall’associazione “Piccolo Teatro”.

• Alle 15.30, a San Cataldo, andrà in scena “Lu Carnevale camenatu”: un grande corteo in maschera che attraverserà il borgo marinaro, con partenza da piazza Adriano e un percorso che toccherà le principali strade della località. Evento a cura dell’associazione “I love San Cataldo”.

• Lunedì 24 febbraio e martedì 4 marzo – Due giornate dedicate alla scoperta della tradizione della cartapesta con una visita guidata a Putignano, uno dei Carnevali più antichi d’Italia. L’iniziativa, organizzata dall’Ispe, è destinata ai residenti della RSA “Dopo di noi” nella prima data, mentre il 4 marzo sarà il turno di ragazzi accompagnati dai genitori, grazie alla cooperativa “L’integrazione”.

• Giovedì 27 febbraio e martedì 4 marzo – Piazza Sant’Oronzo si trasformerà in una pista da ballo con “Carnevale in swing”. Dalle 19 in poi, ballerini dell’associazione “Dance Forever Academy” coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera vintage dal ritmo travolgente.

• Sabato 1° marzo – Una giornata ricca di eventi:

• “Carnevale veneziano”: una suggestiva sfilata storica con abiti ottocenteschi rievocherà i grandi balli di società del XIX secolo. Il corteo partirà alle 17 da Porta Rudiae e attraverserà il centro storico, con tappe in piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. L’iniziativa dell’associazione “Società di danza, circolo pugliese” celebrerà la presenza della comunità veneziana a Lecce, che ha lasciato tracce significative nella città, tra cui la chiesa di San Marco e il Palazzo del Seggio (Sedile).

• “Carnevale del rione Stadio”: un corteo di carri e maschere animerà le strade del quartiere 167 (via Leo, via Agrigento, via Carrara, via Giovanni Paolo II, via Pistoia, piazzale Cuneo), coinvolgendo bambini e famiglie. Il pomeriggio si concluderà con la tradizionale Pentolaccia per i più piccoli. Evento organizzato dall’associazione “Villeggiatura in Panchina”.

• Domenica 2 marzo – Piazza Mazzini ospiterà “Leccègiovani 4ever young”, un evento musicale pensato per tutte le età. Dalle 17 alle 19, spazio ai bambini con animazione e musica ispirata ai cartoni animati, mentre dalle 19 in poi il palco sarà dedicato ai giovani con “Random Face” e le performance di Gabriel Tondo e Andrea Centonze. L’iniziativa è curata dall’associazione “Amore”.

Divertimento e tradizione per un Carnevale da ricordare

“Abbiamo pensato a un programma ricco e variegato – ha spiegato l’assessore Margiotta – per permettere a tutti di vivere il Carnevale con leggerezza e spensieratezza, com’è giusto che sia”.

“Non ci siamo dimenticati di nessuno – ha aggiunto l’assessore Guido – ognuno avrà la possibilità di condividere qualche momento di allegria. Buon Carnevale a tutti!”.

Lecce si prepara dunque a festeggiare con un calendario denso di eventi, capace di unire tradizione e modernità, coinvolgendo grandi e piccoli in una celebrazione collettiva all’insegna del divertimento.

