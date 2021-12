Incidente questa mattina, intorno alle 8.00, sulla strada statale 16,nei pressi dello svincolo Cavallino – San Cesario, direzione Maglie. Un Fiat Doblò alimentato a metano, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato su di un lato. Il conducente, fortunatamente, era riuscito ad uscire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce che hanno messo in sicurezza il veicolo.