Lecce, si lavora per portare in giallorosso il terzino Ndaba

Il Lecce è vicino a chiudere per Corrie Ndaba, terzino sinistro classe ’99 in forza al Kilmarnock FC. Nato in Irlanda, il difensore sembra ormai a un passo dall’approdo in giallorosso. La trattativa è in fase avanzata e l’ingaggio da parte del club salentino potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

