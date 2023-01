Lecce: Si interrompe a Verona la serie positiva

Il Verona conquista una vittoria fondamentale per tenere accesa la speranza salvezza. Batte il Lecce interrompendo la serie positiva dei salentini che durava da sei giornate: tre vittorie e altrettanti pareggi.

Un solo cambio per parte rispetto all’ultima uscita in campionato. Nel Lecce, Gallo preferito a Pezzella a sinistra, il duo Zaffaroni-Bocchetti inserisce Lasagna alle spalle di Djuric con Kallon inizialmente in panchina.

Primo tempo di marca ospite per una buona mezz’ora. Lecce vicino al vantaggio con una bella palla recuperata da Colombo che mette in movimento Strefezza, perfetto il suggerimento sul secondo palo per Blin, ma è bravo Montipò a respingerne la conclusione. Ancora Montipò protagonista su una bella azione personale di Colombo, che si gira e impegna di sinistro il portiere gialloblù. Poco attivo in fase offensiva, il Verona sembra incapace di pungere: annullata giustamente per fuorigioco una rete di Lasagna, al 40′ la formazione scaligera passa sorprendentemente in vantaggio. Doig calibra un traversone preciso dalla sinistra, De Paoli salta tutto solo in mezzo all’area e devia di testa alle spalle di Falcone. Difesa del Lecce ferma e mal posizionata.

Sembra un Lecce grintoso in avvio di secondo tempo, ma il Verona fa più paura. Prima Ilic dai venticinque metri coglie la traversa, poi lo stesso serbo riconquista palla a centrocampo servendo un assist a Lazovic che di destro fulmina Falcone. L’inerzia del match è tutta per il Verona che sfiora il tris ancora con De Paoli, ma il sinistro dal limite è impreciso. Baroni prova a cambiare qualcosa in fase offensiva: fuori Colombo e Gonzalez, dentro Banda e Maleh. Lo stesso Banda regala qualche sgasata, ma il Lecce non trova lo spiraglio giusto.

Vince il Verona in un pomeriggio con due brutti infortuni. Umtiti lascia il campo con una spalla fuori uso, nel finale sembra grave il danno al ginocchio destro per Henry che esce in barella e in lacrime.

Verona-Lecce 2-0 (1-0)

Reti: 40’pt Depaoli, 53’ Lazovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz (73’ Magnani), Hien, Ceccherini, Depaoli, Ilic, Tameze (76’ Terracciano), Doig, Lazovic (68’ Sulemana), Lasagna (68’ Kallon), Djuric (76’ Henry). Panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Piccoli, Gunter, Braaf, Ngonge, Cabal, Coppola, Joselito. All: Zaffaroni.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti (70’ Tuia), Gallo (46’ Pezzella), Gonzalez (63’ Maleh), Hjulmand, Blin, Strefezza (70’ Voelkerling), Colombo (63’ Banda), Di Francesco. Panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Helgason, Listkowski, Oudin, Ceesay, Lemmens, Cassandro. All. Baroni.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Ceccherini per gioco falloso.

Note: Angoli 5-4 per il Verona. Recuperi: 2’/5’.

Condividi su...



Linkedin

email