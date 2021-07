Lecce | Si ferma per far attraversare la strada, subisce un tentativo di rapina

Voleva semplicemente far attraversare la strada a un ragazzo, ma questi aveva intenzioni ben diverse. È successo nella notte tra lunedì e martedì a Lecce, in pieno centro, su Viale dell’Università, abitualmente frequentata anche da studenti universitari, in zona Via Taranto. Un uomo di 28 anni, residente a Lecce, si è fermato per far passare un ragazzo che chiedeva di attraversare. Quest’ultimo, però, con una mossa repentina si è inserito nell’abitacolo, entrando dallo sportello del lato passeggero. Subito la minaccia: “Dammi 20 euro”. Al rifiuto, l’uomo gli ha strappato il cellulare tra le mani e chiedeva la stessa somma per restituirlo. Il 28enne ha imboccato Viale Gallipoli per andare verso la questura, ma il malvivente, 26 anni della provincia di Brindisi, ha reagito in malo modo: un pugno in faccia e il cellulare lanciato addosso. Prima di darsi alla fuga, lanciandosi dall’auto in corsa. I poliziotti della Questura di Lecce hanno identificato l’uomo e lo hanno tratto in arresto per poi condurlo ai domiciliari. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni. E pensare che avrebbe voluto semplicemente far attraversare la strada.