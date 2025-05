Lecce, si è insediato il nuovo Questore: è Giampietro Lionetti

LECCE – Nella mattinata odierna si è ufficialmente insediato il nuovo Questore della Provincia di Lecce, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, dott. Giampietro Lionetti. Succede a Massimo Modeo, chiamato a ricoprire un nuovo incarico dirigenziale nella capitale, presso la segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Originario di Cirò Marina (KR), classe 1968, Lionetti ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 1987, formandosi presso l’Istituto Superiore di Polizia. Il suo primo incarico fu alla Questura di Caltanissetta, con destinazione al Commissariato di Gela. Nel 1995 il trasferimento a Roma, dove ha lavorato per dieci anni, fino a diventare vice dirigente della DIGOS, specializzandosi in polizia di prevenzione e antiterrorismo.

Promosso Primo Dirigente nel 2014, ha poi guidato la DIGOS prima a Venezia e poi a Torino, consolidando una profonda conoscenza delle dinamiche legate all’estremismo e alla violenza politica. Nel 2017 è tornato a Roma per dirigere la DIGOS capitolina, fino alla promozione a Dirigente Superiore nel 2023 e il successivo incarico alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Nel febbraio 2024 ha assunto la guida della Questura di Brindisi, distinguendosi, tra le altre cose, per la gestione della sicurezza in occasione del G7 di Borgo Egnazia, tenutosi nel giugno dello stesso anno. Ha inoltre affrontato in passato manifestazioni di forte impatto, come quelle del movimento No Tav e le proteste No Vax durante la pandemia.

A Lecce, il Questore Lionetti ha iniziato il suo mandato con un gesto simbolico: la deposizione di una corona di alloro al Giardino delle Rimembranze della Questura, in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Ha poi incontrato i dirigenti dei Commissariati e delle Specialità della Polizia di Stato, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore.

Un augurio di buon lavoro è giunto da tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, pronto a collaborare con il nuovo Questore per garantire sicurezza e legalità nel territorio salentino.

