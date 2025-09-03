Lecce, sgominato “minimarket” della droga nel centro storico: arrestati madre e figlio

Un vero e proprio “minimarket” della droga è stato scoperto dai Carabinieri nel cuore del centro storico leccese. A finire in manette, nella flagranza di reato, sono stati una donna di 63 anni e il figlio 21enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, condotta anche con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 20 grammi di cocaina, quasi 100 grammi di hashish, 90 grammi di marijuana, circa 3 grammi di cristalli della stessa sostanza e un quantitativo di crack. La droga era nascosta in diversi mobili e persino sotto il letto.

Oltre agli stupefacenti, in casa sono stati trovati 3.100 euro in contanti, una macchinetta conta-soldi, un bilancino di precisione e materiale per la preparazione delle dosi: elementi che lasciano pensare a un’attività di spaccio ben strutturata.

L’indagine è partita dopo che i Carabinieri avevano notato un continuo via vai di giovani dall’abitazione, situata in pieno centro storico. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti, portando all’operazione conclusa ieri.

Madre e figlio, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, sono stati condotti presso la Casa circondariale di Borgo San Nicola. Resta fermo che il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e che la responsabilità penale dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno contraddittorio tra le parti.

Maria Teresa Carrozzo