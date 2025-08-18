Lecce, sfida al Milan in Coppa. Rossoneri di fronte due volte in un mese

Sfumata la possibilità, abbastanza suggestiva, di un possibile derby contro il Bari, per il Lecce, sarà sfida al Milan ai sedicesimi di Coppa Italia.
L’appuntamento sarà tra il 24-25-26 settembre, con data e calcio d’inizio ancora da definire. La squadra di Di Francesco, dunque, sarà di scena a San Siro per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale contro la squadra di Allegri.
Sarà la seconda volta, in un mese, che Lecce e Milan si affronteranno. Infatti, prima del match di Coppa Italia, alla seconda giornata di campionato, l’appuntamento sarà al Via del Mare, venerdì 29 agosto alle ore 20:45.
