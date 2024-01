Lecce, sequestrati oltre 5 quintali di alimenti senza tracciamento

I Carabinieri del NAS di Lecce, durante operazioni mirate a verificare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali negli ambienti di preparazione degli alimenti, hanno eseguito controlli presso tre attività di produzione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari nella provincia di Lecce.

Durante le ispezioni, sono stati sequestrati oltre 5 quintali di vari alimenti, tra cui carne, pesce e preparazioni gastronomiche, privi di etichettatura e indicazioni sulla rintracciabilità alimentare. In un caso, è stata immediatamente sospesa l’attività di deposito di alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, confermata dall’ASL competente.

Sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 9.500 Euro per le violazioni riscontrate, mentre il valore complessivo dei prodotti sequestrati è stimato in circa 9.000 Euro. I titolari delle attività sono stati segnalati alle autorità sanitarie e amministrative competenti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author