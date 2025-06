Lecce, uomo trovato morto in un parcheggio di San Pio

Una tragica scoperta ha sconvolto le prime ore di questa mattina nel quartiere San Pio di Lecce. Il corpo senza vita di un uomo, apparentemente di origine tunisina e senza fissa dimora, è stato rinvenuto nel parcheggio adiacente al punto vendita Tigotà di viale della Repubblica, nei pressi di un container per la raccolta dei rifiuti.

A notare il cadavere, poco dopo l’alba, è stato un dipendente del negozio, arrivato per le consuete operazioni di scarico dei cartoni. Subito è stato lanciato l’allarme.

L’uomo, secondo una prima descrizione, sembrerebbe un nordafricano tra i 50 e i 60 anni, ma non aveva con sé documenti d’identità. L’ipotesi attualmente più accreditata è quella di un decesso per cause naturali: il corpo non presentava segni visibili di violenza o aggressione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove verrà eseguita l’autopsia. Solo l’esame medico-legale potrà stabilire con certezza le cause del decesso e contribuire a fornire elementi utili per l’identificazione.

Nel quartiere, intanto, si respira sgomento. Alcuni residenti riferiscono di aver visto l’uomo nei giorni precedenti aggirarsi tra le attività commerciali della zona, ma nessuno sembrava conoscerlo davvero.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Gli inquirenti sperano che nelle prossime ore possano emergere elementi utili per dare un nome e una storia a quell’uomo solitario, morto nel silenzio della città che si stava appena risvegliando.

