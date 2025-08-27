27 Agosto 2025

Foto di Marco Lezzi

Lecce, senti Sottil: “Sono carico, voglio essere protagonista. Ho grande voglia di rivalsa”

Alessandro Zanzico 27 Agosto 2025
Il Lecce ha ripreso il giro delle presentazioni con Riccardo Sottil che è intervenuto in conferenza stampa dopo Siebert, Ndaba e Perez. Il laterale offensivo ex Fiorentina è stato introdotto dal direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera: “Sottil è un calciatore che certamente non ha bisogno di presentazioni. Arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo, nella passata stagione ha collezionato 33 presenze, realizzando 5 goal mettendo a referto 4 assist. Il suo arrivo alza senza ombra di dubbio il livello degli esterni d’attacco già presenti in rosa, siamo convinti che Lecce sia la piazza ideale per lui”.

Foto di Marco Lezzi

RICCARDO SOTTIL

Sarà un campionato duro, in Serie A ogni anno si alza la qualità. Sono venuto qui con grande carica e grande voglia di rivalsa. Appena ho saputo che qui ci poteva essere la possibilità di fare un campionato da protagonista non ho dubitato un attimo ad accettare, è una piazza di grande passione con uno stadio sempre pieno ed una dirigenza di livelloCorvino? L’ho conosciuto già a Firenze, poi conoscevo già anche Di Francesco e questo è stato un doppio motivo in più per decidere di sposare il progetto Lecce. Il mister è preparatissimo, predilige il gioco ed ha grandi idee. È bravo nel trasmettere rapidamente ai suoi giocatori la propria idea di calcio. In carriera ho sempre giocato a piede invertito, la fascia sinistra è il mio habitat naturale”.

