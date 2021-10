Lecce | “Se non torni con me ti ammazzo”, arrestato 37enne

Non aveva digerito la fine della relazione, era diventato geloso e morboso nei confronti della ex moglie, arrivando a contattarla fino a 20 volte al giorno con telefonate e messaggi. Le telefonate erano sempre le stesse, chiedeva se le figlie avessero bisogno di qualcosa, per poi arrivare a minacciarla di morte.

Ora, su disposizione del Gip del tribunale di Lecce, nei confronti del 37enne è scattato l’arresto, finito alle sbarre con l’accusa di atti persecutori aggravati e violazione degli obblighi di assistenza familiare. All’uomo era stato già impedito di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati della moglie, violando però tale provvedimento, provocando alla ex compagna uno stato di ansia e di paura ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri genitori, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, al fine di evitare le azioni violente dell’indagato il quale più volte l’aveva minacciata di morte.