Lecce | Scontro tra un’auto e una bici: 24enne in prognosi riservata

È in prognosi riservata un 24enne indiano, senza fissa dimora, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada che collega Lecce a San Pietro in Lama. Il giovane si trovava in sella a una bicicletta quando è avvenuto il violento impatto con una Fiat Punto condotta da un 30enne di Copertino. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, e i carabinieri di Lecce. Il 24enne straniero è stato trasportato al “Vito Fazzi” con codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata. Il 30enne è risultato negativo a tutti i test effettuati, mentre il 24enne positivo all’alcool.