Lecce: Sciame d’api recuperato dai Vigili del Fuoco

Tra le tante emergenze che affrontano ogni giorno, i Vigili del Fuoco trovano sempre il tempo di entrare in azione per andare in soccorso della natura e degli animali in difficoltà.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, con l’ausilio di un autoscale, è intervenuta in via Trinchese, a Lecce, nel centro storico, per il recupero di uno sciame d’api che aveva costruito il favo in cima al cornicione della facciata laterale del Circolo didattico Cesare Battisti, di fronte al teatro Apollo.

Sfruttando l’autoscala, i pompieri hanno accompagnato gli apicoltori a livello del favo e hanno fornito supporto durante l’intera operazione. Una volta recuperate, le api sono state affidate all’apicoltore per il trasferimento nelle arnie.

Il procedimento corretto nel caso in cui si trovi un favo o si assista a una sciamatura, un fenomeno quest’ultimo che non manca di suscitare grande curiosità, e anche un po’ di timore, in chi vi assiste.

Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, salvare le api significa salvare il pianeta. E’ bene ricordare che le api, oltre ad essere insetti organizzati in maniera perfetta, sono al contempo una risorsa fondamentale per l’intero Ecosistema che ci ospita.

Di seguito il link del video girato dai Vigili del fuoco del salvataggio delle api: https://www.itemfix.com/v?t=7lj74l

